LajmeSiguri

Vdes gruaja nga aksidenti në autostradë, në gjendje të rëndë burri i saj

By admin

Ka vdekur gruaja që u lëndua rëndë në aksidentin e ndodhur pak më parë në Autostradën “Ibrahim Rugova”.

Sipas burimeve të gazetares Arbreshë Uka brenda Qendrës Emergjente, gruaja rreth 69-vjeçare ka pësuar politrauma shumë të rënda dhe nuk ka arritur t’u mbijetojë lëndimeve, duke u konstatuar vdekja e saj.

Ndërkohë, në gjendje të rëndë vazhdon të mbetet burri i saj, i cili ndodhet në sallën e operacionit në QE, ku po intervenojnë ekipet vaskulare, KMF dhe anesteziologjisë./Klankosova.tv/

Previous article
Qindra qytetarë në Mejdan – rikthehet spektakli i pehlivanëve në Opojë pas shumë vitesh
Next article
Vrasja e 27-vjeçarit dhe plagosja e babait të tij, detaje nga ngjarja tragjike në Prizren

Më Shumë

Fokus

Vrasja e 27-vjeçarit dhe plagosja e babait të tij, detaje nga ngjarja tragjike në Prizren

Një 27-vjeçar e ka humbur jetën si pasojë e lëndimeve nga mjeti i mprehtë. Ngjarja tragjike ka ndodhur në fshatin Kobaj të Prizrenit, ku dy...
Lajme

Numërohen mbi 80% të votave nga KQZ: LVV 43,63%, PDK 21,77%, LDK 18,01%, AAK 7,43%

Lëvizja e Vetëvendosje ka marrë 43,63% të votave të rregullta, sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga 81,10% e vendvotimeve të procesuara. Partia...

Zafir Berisha thotë se bashkëpunimi me Kurtin mund të tolerohet vetëm nëse Ramush Haradinaj bëhet president

Rreth 23 mijë nxënës testohen më 26 qershor në Testin e Arritshmërisë

Humb jetën 78-vjeçari në Prizren – u godit nga një veturë teksa lëvizte me biçikletë

EC Ma Ndryshe shpreh shqetësime për gjetjet e auditorit në Komunën e Prizrenit

Zgjedhjet kaluan pa incidente, Latifi falënderon qytetarët e Rahovecit

Nis sot verifikimi dhe numërimi i votave për kandidatët për deputetë në 38 QKN

Në përvjetorin e ndarjes nga jeta, Prizreni kujton Bekim Fehmiun

Drejtoria e Bujqësisë në Malishevë apelon te fermerët: Mos u bazoni në informata të pakonfirmuara për subvencionet e vitit 2026

Sot nis Botërori 2026

Sulmi me kallashnikov ndaj autobusit në Malishevë, Prokuroria ndalon për 48 orë një person për tentim-vrasje

Zhduket një grua në Prizren, policia nis hetimet

Vrasja në Kobaj të Prizrenit: Një tjetër në gjendje të rëndë

Numërohen mbi 96% të votave në Suharekë, po prin VV-ja

Kurti në Prizren falënderon aktivistët e LVV-së për fushatën zgjedhore

Lajmet e Fundit