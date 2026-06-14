FokusSiguri

Tragjedia në Prizren: Arrestohen dy persona, në mesin e tyre një 16-vjeçar

By admin

Një vrasje ka ndodhur sot në fshatin Kobaj të Prizrenit, ku një 27 vjeçar e ka humbur jetën si pasojë e lëndimeve të rënda nga një mjet i mprehtë.

Konflikti kishte nisur ndërmjet dy djemve të axhës.

Raportohet se ngjarja kishte nisur si pasojë e mospajtimeve për emërtimin e një rruge në këtë fshat.

Lidhur me këtë dy persona, përfshirë një të mitur, janë ndaluar nga policia.

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!


https://prizrenpress.com/428407-2j/

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Nis të hënën manifestimi “Remzi Ademaj – Shtigjeve të Lirisë” në Prizren
Next article
Ky është personi që u ther për vdekje në Prizren

Më Shumë

Fokus

Totaj: Komuna e Prizrenit do të vazhdojë mbështetjen për gratë sipërmarrëse

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka marrë pjesë në Konferencën Nismëtare të projektit “E Ardhmja e Saj”, një iniciativë që synon fuqizimin...
Lajme

Rahoveci shënon Ditën e Çlirimit, Latifi: Liria është amanet që duhet ruajtur

Të dielën e 14 qershorit, Komuna e Rahovecit ka shënuar Ditën e Çlirimit. Me këtë rast është organizuar edhe një seancë solemne në Kuvendin Komunal. Në...

Prizreni prezanton potencialin ekonomik para bizneseve të diasporës në Zvicër

Kurti: Lidhja e Prizrenit u dha zë shqiptarëve në arenën ndërkombëtare

Rreth 23 mijë nxënës testohen më 26 qershor në Testin e Arritshmërisë

62 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 1880 gjoba

Tetë vjet pa Fadil Vokrrin, legjendën e futbollit të Kosovës

Lidhja e Prizrenit dhe detyrimi ndaj brezave që vijnë

Drejtoresha Veselaj-Gutaj ngushëllon familjen e nxënësit Jasin Kurtaj

Suhareka siguron rreth 4 milionë euro për ndërtimin e QKMF-së së re

Bylbyl Sokoli largohet nga Malisheva

A u sabotua LDK’ja për shkak të “bashkimit”? Ish-deputeti, Xhavit Ukaj publikon rezultatet nga bastioni i partisë në Piranë të Prizrenit

Familja në Korishë në telashe me arushën, iu shfaqet rregullisht në oborrin e shtëpisë

Nisin përgatitjet për Karnavalin Golden Eagle në Suharekë, Muharremaj premton një organizim të paharrueshëm

Zafir Berisha thotë se bashkëpunimi me Kurtin mund të tolerohet vetëm nëse Ramush Haradinaj bëhet president

Arrest shtëpiak për anëtarin e KQZ-së në Prizren, dyshohet se fshehu gjashtë fletëvotime

Lajmet e Fundit