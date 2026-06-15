Sot varroset i riu Albian Osmanaj

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Sipas njoftimit të familjes, varrimi i të ndjerit do të bëhet sot në orën e ikindisë.
Kjo humbje e rëndë ka prekur thellë familjen Osmanaj, miqtë dhe gjithë banorët e fshatit, të cilët po përballen me një dhimbje të madhe pas kësaj ngjarjeje tragjike.
Sipas informacioneve të siguruara, Albiani ishte djali i vetëm i familjes, çka e bën edhe më të rëndë humbjen për familjarët dhe të afërmit e tij.
Rasti lidhet me ngjarjen e rëndë të raportuar më herët në Kobaj, ku dyshohet se konflikti mes djemve të axhës kishte nisur pas mosmarrëveshjeve për emërtimin e një rruge.
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