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Arrestohet edhe nëna e dy të rinjve që dyshohen për vrasjen e 27-vjeçarit në Kobajë të Prizrenit

By admin

Një ngjarje tragjike ka tronditur Prizrenin të dielën, ku një i ri ka mbetur i vrarë pas një përleshjeje që ndodhi në mesditë.

Si pasojë e incidentit, autoritetet kanë arrestuar tre persona që dyshohen për përfshirje në rast. Përveç, dy të rinjve, tashmë Policia e Kosovës ka arrestuar edhe nënën e tyre.

Sipas informacioneve të Policisë së Kosovës, viktima dyshohet se është sulmuar me thikë gjatë konfliktit dhe nuk ka arritur t’u mbijetojë plagëve të marra. Në të njëjtën ngjarje është lënduar edhe babai i viktimës, i cili po vazhdon të marrë trajtim mjekësor.

Hetimet e para kanë rezultuar me arrestimin e dy burrave dhe një gruaje, të cilët fillimisht janë trajtuar për lëndimet e pësuara dhe më pas janë intervistuar nga hetuesit. Me vendim të organeve kompetente, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.

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Rasti është duke u hetuar nën dyshimet për veprat penale “Vrasje e rëndë” dhe “Shtytje në vrasje”, ndërsa trupi i pajetë i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për kryerjen e obduksionit.

Autoritetet kanë bërë të ditur se hetimet po vazhdojnë për të sqaruar plotësisht rrethanat që çuan në ngjarjen fatale.

“Hetuesit e Sektorit Rajonal të Hetimeve, në prezencë të Prokurorit kujdestar, rreth orës 15:00 kanë realizuar bastisje fillimisht në shtëpinë e të dyshuarve dhe më pas edhe në shtëpinë e viktimës. Gjatë bastisjeve nuk është gjetur asnjë send apo provë e kundërligjshme. Në kuadër të veprimeve hetimore janë intervistuar disa dëshmitarë. Më pas, me urdhër të Prokurorit kujdestar, është intervistuar edhe nëna e të dyshuarve në cilësinë e të dyshuarës, në prezencë të mbrojtëses së saj, nën dyshimin për veprën penale ‘Shtytje në vrasje’”, tha zyrtari policor Shaqir Bytyqi për teve1.info.

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