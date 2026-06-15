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Në Prizren nis manifestimi “Java Remzi Ademaj – Shtigjeve të Lirisë”

By admin

Në Shtëpia e Kulturës “Xhemajli Berisha” në Prizren është hapur sot manifestimi tradicional “Java Remzi Ademaj – Shtigjeve të Lirisë”, i organizuar nga Drejtoria Komunale e Arsimit.

Manifestimi bën bashkë nxënësit e shkollave të Prizrenit në gara të ndryshme arsimore, sportive dhe kulturore, me qëllim promovimin e dijes, talentit dhe vlerave edukative.

Përmes këtij manifestimi nderohet jeta dhe vepra e heroit të kombit, Remzi Ademaj – Komandant Petriti, i cili dha jetën për lirinë e Kosovës.

“Kujtimi dhe sakrifica e tij mbeten frymëzim për brezat e rinj dhe për përkushtimin ndaj atdheut”, thuhet në njoftim e komunës.

Organizatorët kanë theksuar se aktivitetet e planifikuara gjatë kësaj jave do të shërbejnë si një mundësi për nxënësit që të shfaqin njohuritë, aftësitë dhe talentet e tyre, duke ruajtur njëkohësisht kujtesën për figurat që kontribuuan për lirinë e vendit./PrizrenPress.com/

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