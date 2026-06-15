Restaurimi i shtëpisë së Vehbi Haxhiut në Prizren drejt përfundimit

Restaurimi i shtëpisë së Vehbi Haxhiut, një prej objekteve me vlera të veçanta në Qendrën Historike të Prizrenit, po shkon drejt përfundimit.
Lajmin e ka bërë të ditur ministrja e Kulturës dhe Turizmit, Saranda Bogujevci, e cila theksoi rëndësinë e këtij projekti për ruajtjen e trashëgimisë kulturore.
“Restaurimi i shtëpisë së Vehbi Haxhiut në Qendrën Historike të Prizrenit po përmbyllet, duke ruajtur një pjesë të çmuar të trashëgimisë sonë kulturore”, ka deklaruar Bogujevci, raporton PrizrenPress.
Objekti konsiderohet pjesë e rëndësishme e trashëgimisë arkitekturore të Prizrenit dhe restaurimi i tij synon ruajtjen e vlerave historike e kulturore, si dhe transmetimin e tyre te brezat e ardhshëm.
Projekti është pjesë e angazhimeve institucionale për mbrojtjen, konservimin dhe promovimin e trashëgimisë kulturore në Qendrën Historike të Prizrenit./PrizrenPress.com/
Marketing
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
https://prizrenpress.com/428407-2j/
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren