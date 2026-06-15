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Nisin manifestimet për Ditën e Çlirimit dhe Dëshmorëve në Malishevë

By admin

Në Komunën e Malishevë kanë nisur aktivitetet për shënimin e 16 Qershorit – Ditës së Çlirimit dhe Ditës së Dëshmorëve, me një program të pasur kulturor dhe sportiv që nderon sakrificën e dëshmorëve, martirëve dhe të gjithë atyre që kontribuuan për lirinë e vendit.

Manifestimet po zhvillohen nën përkujdesjen e kryetarit të komunës, Ekrem Kastrati, duke përfshirë aktivitete të ndryshme përkujtimore dhe kulturore.

Në kuadër të këtyre aktiviteteve u bë edhe përurimi i veprës “Shkolla Shqipe në Gjenevë” të autorit Agim Paçarizi, një botim që trajton historinë dhe zhvillimin e arsimit shqip në diasporë.

Në këtë ngjarje, kryetari Kastrati vlerësoi rëndësinë e ruajtjes së gjuhës, kulturës dhe identitetit kombëtar te mërgata shqiptare, duke theksuar rolin e diasporës në forcimin e lidhjeve me vendlindjen.

Për librin folën edhe recensentët Jusuf Bytyçi, Hamëz Morina dhe Enver Mazreku, të cilët e vlerësuan si një kontribut të rëndësishëm në dokumentimin e historisë së arsimit shqip në diasporë.

Gjithashtu u theksua edhe bashkëpunimi dhe kontributi i autorit në zhvillimin e arsimit në Malishevë dhe në binjakëzimin e komunës me Meyrin në Zvicër.

Në përfundim, autori falënderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe mbështetjen, duke shprehur mirënjohje për të gjithë bashkëpunëtorët dhe kontribuuesit në fushën e arsimit shqip në vend dhe diasporë./PrizrenPress.com/

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