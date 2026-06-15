Përkujtohet në Prizren aktori i madh Bekim Fehmiu

Më 15 qershor 2010 u nda nga jeta Bekim Fehmiu, aktori i madh shqiptar dhe një nga figurat më të shquara të kinematografisë shqiptare dhe asaj botërore.
Ai u përkujtua sot me aktivitetin tradicional të hedhjes së luleve në lumin Lumbardh, nga Ura e Marashit, në vendin ku është hedhur hiri i tij.
Aktiviteti u organizua nga Teatri Profesionist “Bekim Fehmiu” në Prizren, duke mbledhur qytetarë, artistë, miq dhe dashamirës të veprës së tij.
Drejtori i teatrit, Burim Mustafa, tha se kjo ceremoni tashmë është bërë traditë dhe organizohet çdo 15 qershor në nderim të jetës dhe veprës së aktorit që i dha famë ndërkombëtare Prizrenit, Kosovës dhe kulturës shqiptare.
Ai theksoi se, megjithëse aktiviteti përkujtimor vazhdon të organizohet çdo vit, për fat të keq numri i pjesëmarrësve po vjen duke u zvogëluar.
Ndryshe, Bekim Fehmiu mbetet një nga figurat më të shquara të kinematografisë shqiptare, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në artin skenik dhe filmik./TV Prizreni/
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