Kulture

Përkujtohet në Prizren aktori i madh Bekim Fehmiu

By admin

Më 15 qershor 2010 u nda nga jeta Bekim Fehmiu, aktori i madh shqiptar dhe një nga figurat më të shquara të kinematografisë shqiptare dhe asaj botërore.

Ai u përkujtua sot me aktivitetin tradicional të hedhjes së luleve në lumin Lumbardh, nga Ura e Marashit, në vendin ku është hedhur hiri i tij.

Aktiviteti u organizua nga Teatri Profesionist “Bekim Fehmiu” në Prizren, duke mbledhur qytetarë, artistë, miq dhe dashamirës të veprës së tij.

Drejtori i teatrit, Burim Mustafa, tha se kjo ceremoni tashmë është bërë traditë dhe organizohet çdo 15 qershor në nderim të jetës dhe veprës së aktorit që i dha famë ndërkombëtare Prizrenit, Kosovës dhe kulturës shqiptare.

Ai theksoi se, megjithëse aktiviteti përkujtimor vazhdon të organizohet çdo vit, për fat të keq numri i pjesëmarrësve po vjen duke u zvogëluar.

Ndryshe, Bekim Fehmiu mbetet një nga figurat më të shquara të kinematografisë shqiptare, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në artin skenik dhe filmik./TV Prizreni/

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!


https://prizrenpress.com/428407-2j/

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
16 vjet pa ikonën e kinematografisë, Bekim Fehmiu
Next article
Arrestohet 27-vjeçari i dyshuar për vjedhje të rëndë në Suharekë

Më Shumë

Lajme

Nënkryetarja e Suharekës merr pjesë në tryezën për investimet në Kosovë

Nënkryetarja e Komunës së Suharekës, Arta Gashi, mori pjesë në tryezën e rrumbullakët të organizuar nga KUSA në bashkëpunim me Ambasada e Shteteve të...
Kulture

Në përvjetorin e ndarjes nga jeta, Prizreni kujton Bekim Fehmiun

Prizreni do të kujtojë figurën e aktorit të madh shqiptar, Bekim Fehmiu, në përvjetorin e ndarjes së tij nga jeta, përmes aktivitetit përkujtimor “Një...

Kërkohet paraburgim për dy djemtë dhe nënën e tyre lidhur me vrasjen e 27-vjeçarit në Prizren

Rreth 23 mijë nxënës testohen më 26 qershor në Testin e Arritshmërisë

Edhe lypës, edhe zotni

Kurti në Prizren falënderon aktivistët e LVV-së për fushatën zgjedhore

62 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 1880 gjoba

Tetë vjet pa Fadil Vokrrin, legjendën e futbollit të Kosovës

Kurti: Lidhja e Prizrenit u dha zë shqiptarëve në arenën ndërkombëtare

“Burri e gruaja të lënduar”, detaje nga aksidenti i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova”

Ky është personi që u ther për vdekje në Prizren

Zhduket një grua në Prizren, policia nis hetimet

Familja në Korishë në telashe me arushën, iu shfaqet rregullisht në oborrin e shtëpisë

ZKA gjen varg shkeljesh në Prizren: Keqklasifikim milionash, kontrata pa para dhe nënvlerësim të pasurisë

Liria e Prizrenit mbetet pa tre aksionarë

27 vite pas hyrjes së NATO-s në Kosovë, trupat gjermane kaluan përmes Kukësit

Lajmet e Fundit