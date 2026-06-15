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Arrestohet 27-vjeçari i dyshuar për vjedhje të rëndë në Suharekë

By admin

Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për veprën penale “vjedhje e rëndë”, pas një operacioni hetimor disa ditor në Suharekë.

Sipas njoftimit të policisë, ngjarja kishte ndodhur më 11 qershor 2026, rreth orës 02:20, në hyrje të një marketi në rrugën “Brigada 123” në Suharekë.

Ankuesi kishte raportuar se ishte sulmuar nga dy persona të panjohur, ku njëri e kishte kapur për krahu, ndërsa tjetri i kishte marrë nga xhepi shumën prej 200 eurosh. Pas incidentit, të dy të dyshuarit ishin larguar me vrap nga vendi i ngjarjes.

Rasti fillimisht ishte iniciuar si “grabitje”, ndërsa hetuesit e Stacionit Policor në Suharekë kanë zhvilluar veprime intensive për identifikimin e autorëve.

Më 15 qershor, policia arriti të identifikojë, lokalizojë dhe arrestojë të dyshuarin R.K., 27 vjeç, nga fshati Tërne i Suharekës. Ai është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës.

Policia ka bërë të ditur se pas shqyrtimit të provave dhe dëshmive të mbledhura, prokurori i rastit vendosi që vepra penale të rikualifikohet nga “grabitje” në “vjedhje e rëndë”. Me urdhër të prokurorit, i dyshuari është ndaluar për 48 orë.

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