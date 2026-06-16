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Shpërthim në Prizren: Bombë në shtëpinë e avokatit

By admin

Ngjarja ndodhi pas mesnatës, ku cak ishte shtëpia e avokatit Betim Kadolli, ku persona të panjohur hodhën një mjet shpërthyes në oborrin e shtëpisë së tij.

Bazuar në informacionet që ka Klankosova.tv, nuk ka persona të lënduar por vetëm dëme materiale.

Rastin e ka konfirmuar edhe kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu. Ai tha se ende nuk dihen motivet e rastit.

“Qëndrojnë informatat, mirëpo ende nuk është zbuluar kryesi i veprës dhe ende nuk dihen motivet. Jemi duke punuar në grumbullimin e provave dhe identifikm të kryesit/esve të veprës”, deklaroi Kryeziu.

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