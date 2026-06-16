Sport

Malisheva dhe Ballkani mësojnë kundërshtarët në Ligën e Konferencës

By admin

Malisheva dhe Ballkani kanë mësuar kundërshtarët e tyre për rundin e parë kualifikues të UEFA Europa Conference League.

Nënkampionia e Kosovës, Malisheva, do të përballet me KF Vllaznia Shkodër, ndërsa Ballkani do të ketë përballë skuadrën uellsiane Connah’s Quay Nomads.

Të dy ekipet kosovare do ta nisin aventurën evropiane me synimin për të siguruar kualifikimin në raundin e ardhshëm dhe për ta përfaqësuar sa më denjësisht futbollin e Kosovës në arenën ndërkombëtare.

Ndeshjet e rundit të parë pritet të sjellin duele interesante, me Malishevën që do të përballet me një kundërshtar të njohur nga rajoni, ndërsa Ballkani do të synojë të vazhdojë traditën e paraqitjeve të mira në garat evropiane.

Kosova do të ketë sytë te dy përfaqësueset e saj, me shpresën për rezultate pozitive dhe avancim në garën evropiane./PrizrenPress.com/

Previous article
Shpërthim në oborrin e një shtëpie në Prizren, policia jep detaje

Më Shumë

Lajme

Dragashi shënon Ditën e Çlirimit

Me një sërë aktivitetesh përkujtimore dhe solemne, Komuna e Dragashit ka shënuar 12 Qershorin – Ditën e Çlirimit të Komunës, duke nderuar dëshmorët, veteranët...
Sport

Prizreni shënon Ditën e Çlirimit me turneun e veteranëve të futbollit

Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e Ditës së Çlirimit të Prizrenit, në stadiumin e qytetit “Përparim Thaqi” është mbajtur Turneu Tradicional i Veteranëve...

Rahoveci shënon Ditën e Çlirimit, Latifi: Liria është amanet që duhet ruajtur

Sot temperaturat maksimale deri 27 gradë Celsius

Në Prizren nis manifestimi “Java Remzi Ademaj – Shtigjeve të Lirisë”

Vazhdon aksioni kundër vjedhjes së ujit: Shkyçen 10 lidhje ilegale në Prizren

Shpërblehet Mamusha

Kolpa vjen në Prizren, konfirmohet për Rock & Blues Festival 2026

Tragjedia në Prizren: Arrestohen dy persona, në mesin e tyre një 16-vjeçar

Nis të hënën manifestimi “Remzi Ademaj – Shtigjeve të Lirisë” në Prizren

UEFA e gjobit me 200 mijë euro Ballkanin

Ky është personi që u ther për vdekje në Prizren

Vrasja në Kobaj të Prizrenit: Një tjetër në gjendje të rëndë

62 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 1880 gjoba

Prizreni prezanton potencialin ekonomik para bizneseve të diasporës në Zvicër

Nisin manifestimet për Ditën e Çlirimit dhe Dëshmorëve në Malishevë

Lajmet e Fundit