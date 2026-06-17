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Kryetarja e Gjykatës së Prizrenit diskuton me Akademinë e Drejtësisë për rritjen e kapaciteteve profesionale

By admin

Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prizren, Shpresa Emra, ka pritur në takim pune drejtorin e Akademisë së Drejtësisë, Enver Fejzullahu, së bashku me përfaqësues të kësaj akademie, me të cilët u diskutuan çështje me interes të përbashkët në fushën e zhvillimit profesional dhe bashkëpunimit institucional.

Në fokus të takimit ishin nevojat trajnuese të gjyqtarëve dhe stafit administrativ të gjykatës, sfidat me të cilat përballen në ushtrimin e detyrave të përditshme, si dhe mundësitë për avancimin e kapaciteteve profesionale përmes programeve të specializuara të Akademisë së Drejtësisë, raporton PrizrenPress.

“Në takim u bisedua për nevojat trajnuese të gjyqtarëve dhe stafit administrativ të kësaj gjykate, sfidat me të cilat përballen në ushtrimin e detyrave të tyre, si dhe mundësitë për avancimin e kapaciteteve profesionale përmes programeve të specializuara të Akademisë së Drejtësisë”, thuhet në njoftim.

Nga ana e tyre, përfaqësuesit e Akademisë së Drejtësisë shprehën gatishmërinë për vazhdimin e bashkëpunimit me Gjykatën Themelore në Prizren, duke ofruar mbështetje në realizimin e programeve trajnuese dhe aktiviteteve profesionale.

Në përfundim të takimit, palët ritheksuan përkushtimin për thellimin e bashkëpunimit institucional, me synim forcimin e profesionalizmit, efikasitetit dhe zhvillimit të vazhdueshëm të sistemit gjyqësor në ofrimin e shërbimeve cilësore për qytetarët./PrizrenPress.com/

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