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Kurti viziton ekspozitën digjitale kushtuar Ukshin Hotit në Krushë të Madhe

By admin

Në 83-vjetorin e lindjes së Ukshin Hoti, kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka vizituar Ekspozitën Digjitale “DheShkronjë”, të hapur në Amfiteatrin e Shtëpisë Muze në Krushë të Madhe.

Sipas Kurtit, ekspozita, e përgatitur nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur me përkrahjen e Muzeut Kombëtar të Kosovës, sjell një formë bashkëkohore të rrëfimit dhe kujtesës për jetën, veprën dhe trashëgiminë e profesorit Ukshin Hoti.

Ai theksoi se ekspozita ndërlidh vendlindjen e Hotit me rrugëtimin e tij jetësor, angazhimin politik e intelektual, si dhe hapësirat ku sot nderohet emri dhe vepra e tij.

“Prof. Ukshin Hoti nuk kufizohet në një vend fizik a periudhë të caktuar kohore, por shtrihet kudo ku jetojnë mendimi, vepra dhe ideali i tij për liri”, ka deklaruar Kurti.

Në fund, ai ka shprehur respektin për figurën e Ukshin Hotit me mesazhin: “Lavdi jetës dhe veprës së Prof. Ukshin Hotit!”./PrizrenPress.com/

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