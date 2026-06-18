FokusSiguri

Shkak i një mosmarrëveshjeje, rrihen nënë e bijë në Malishevë

By admin

Një nënë dhe vajza e saj janë përfshirë në një rrahje fizike paraditen e djeshme në Malishevë.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, incidenti ka ndodhur pas një mosmarrëveshjeje mes tyre, ku të dyja palët dyshohet se kanë sulmuar fizikisht njëra-tjetrën.

“Të njëjtat kanë pranuar tretman mjekësor dhe pastaj, pas intervistimit, në konsultim me prokurorin janë liruar në procedurë të rregullt”, thuhet tutje në raportin e Policisë.

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kurti viziton ekspozitën digjitale kushtuar Ukshin Hotit në Krushë të Madhe
Next article
Policia bastis një kafiteri në Prizren mbi dyshimin për narkotikë, gjen vetëm një pistoletë

Më Shumë

Sport

Prizreni shënon Ditën e Çlirimit me turneun e veteranëve të futbollit

Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e Ditës së Çlirimit të Prizrenit, në stadiumin e qytetit “Përparim Thaqi” është mbajtur Turneu Tradicional i Veteranëve...
Fokus

Vedat Muriqi në Prizren, gëzon nxënësit e shkollës “Mustafa Bakiu”

Atmosfera festive dhe emocionet e mëdha mbizotëruan në Shkollën Fillore “Mustafa Bakiu” në Prizren, ku nxënësit patën mundësinë të takojnë nga afër futbollistin e...

Liria e Prizrenit mbetet pa tre aksionarë

Totaj priti veteranët dhe invalidët e UÇK-së: Kontributi i tyre mbetet themel i lirisë sonë

Vazhdon aksioni kundër vjedhjes së ujit: Shkyçen 10 lidhje ilegale në Prizren

“Muzat e Vreshtave”, festivali kushtuar poetit Xhevdet Bajraj nis rrugëtimin në Rahovec

Sot varroset i riu Albian Osmanaj

UEFA e gjobit me 200 mijë euro Ballkanin

Vrasja e 27-vjeçarit dhe plagosja e babait të tij, detaje nga ngjarja tragjike në Prizren

Komuna e Rahovecit ndan dekoratën “Ukshin Hoti” për Adem Demaçin

Ky është personi që u ther për vdekje në Prizren

Aktorët trumbetues elektoralë

Haxhiu bën homazhe për Ukshin Hotin në ditëlindjen e tij

Komuna e Prizrenit u bën thirrje qytetarëve të paguajnë këstin e parë të tatimit në pronë deri më 30 qershor

Përleshje në mes dy familjeve në Kobaj të Prizrenit, vritet një 27 vjeçar

Drejtoria e Bujqësisë në Rahovec vazhdon pastrimin e kanaleve të kullimit, punimet po zhvillohen në Fortesë

Lajmet e Fundit