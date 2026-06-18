Prizreni vazhdon mbështetjen për viktimat e dhunës, nënshkruhet Memorandumi i Mirëbesimit

Komuna e Prizrenit ka nënshkruar sot Memorandumin e Mirëbesimit me Qendrën për Strehimin e Grave dhe Fëmijëve në Prizren, duke vazhduar mbështetjen institucionale për mbrojtjen dhe strehimin e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore.
Në këtë bashkëpunim janë të përfshira edhe komunat e Suharekës, Dragashit dhe Mamushës, me qëllim të garantimit të mbështetjes dhe sigurisë për viktimat e dhunës në rajon.
“U nënshkrua sot Memorandumi i Mirëbesimit me Qendrën për Strehimin e Grave dhe Fëmijëve në Prizren, duke vazhduar mbështetjen institucionale për mbrojtjen dhe strehimin e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore”, thuhet në njoftim.
Sipas Komunës së Prizrenit, ky bashkëpunim synon forcimin e mekanizmave institucionalë për mbrojtjen e viktimave dhe ofrimin e shërbimeve të nevojshme për rehabilitimin dhe integrimin e tyre.
“Komuna e Prizrenit mbetet e përkushtuar në parandalimin e dhunës, fuqizimin e grave dhe krijimin e një mjedisi të sigurt e dinjitoz për secilin qytetar”, theksohet në njoftim.
Aktiviteti u organizua nga OSCE Mission in Kosovo, në mbështetje të vazhdimit të bashkëpunimit me strehimoren rajonale./PrizrenPress.com/
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