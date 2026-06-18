Zyrtare: Vedat Muriqi rikthehet te Fenerbahçe

Sulmuesi i Kosovës, Vedat Muriqi, do të jetë futbollist i ri i Fenerbahçe.
Lajmi është konfirmuar të enjten nga klubi i njohur turk, i cili njoftoi se ka arritur marrëveshje në parim me futbollistin kosovar.
“Futbollisti Vedat Muriqi, me të cilin klubi ka arritur marrëveshje në parim, do të arrijë në Stamboll sonte në mbrëmje për t’i kryer testet mjekësore dhe për ta kompletuar fazën e fundit të negociatave të transferimit”, thuhet në njoftimin e Fenerbahçes.
Sipas raportimeve, rikthimi i Muriqit në Turqi do t’i kushtojë Fenerbahçes rreth 15 milionë euro. Sulmuesi kosovar rikthehet kështu te skuadra ku kishte shkëlqyer para transferimit në Spanjë, duke hapur një kapitull të ri në karrierën e tij.
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