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Në Prizren promovohet lëvizja e gjelbër, shpërndahen 50 biçikleta për familjet në nevojë

By admin

Dje, u mbajt me sukses ceremonia e shpërndarjes së biçikletave në kuadër të projektit “ReCycle4Future – Projekti për Rikthimin e Biçikletave në Përdorim sipas Parimit Zero Mbeturina dhe Lëvizjes së Gjelbër”.

Projekti është mbështetur nga Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (T?KA) dhe Fondacioni S?f?r At?k, ndërsa implementohet nga Klubi i Çiklizmit Pro Bike Prizren.

Në ceremoni morën pjesë Konsulli i Përgjithshëm i Republikës së Türkiye në Prizren, Fatih Topçu, Koordinatorja e T?KA-s në Kosovë, Fulya Aslan, Kryetari i Federatës së Çiklizmit të Kosovës, Avni Nuha, përfaqësues të institucioneve lokale, organizatave të shoqërisë civile, mediave dhe qytetarë të shumtë.

Gjatë fjalimeve përshëndetëse u theksua rëndësia e promovimit të lëvizjes së gjelbër, mbrojtjes së mjedisit dhe forcimit të solidaritetit në komunitet përmes projekteve të tilla sociale.

Në kuadër të projektit, i cili u realizua përgjatë dy muajve të fundit, u organizua një kampanjë për grumbullimin e biçikletave të papërdorura apo të dëmtuara. Falë interesimit të madh të qytetarëve, u grumbulluan gjithsej 50 biçikleta, të cilat më pas u servisuan, u riparuan, u pastruan dhe u kthyen në gjendje të plotë funksionale nga anëtarët dhe vullnetarët e Klubit të Çiklizmit Pro Bike Prizren.

Përfituesit e biçikletave u përcaktuan në bashkëpunim me shoqata humanitare dhe organizata lokale, duke u dhënë përparësi personave dhe familjeve me nevojë. Para ceremonisë së dorëzimit, një pjesë e përfituesve morën trajnim bazik për përdorimin e sigurt të biçikletës, mirëmbajtjen dhe servisimin e saj, ndërsa trajnimet teorike dhe praktike do të vazhdojnë edhe në javët në vijim.

Pas dorëzimit të biçikletave, pjesëmarrësit realizuan një tur simbolik në qytetin e Prizrenit, i organizuar nga Pro Bike Prizren dhe i shoqëruar nga Policia e Kosovës.

Organizatorët theksuan se qëllimi i projektit është që biçikletat e papërdorura të mos mbeten mbeturina, por të fitojnë një jetë të dytë, duke kontribuar në një komunitet më të gjelbër, më të shëndetshëm dhe më solidar./TV Prizreni/

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