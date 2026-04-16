Bashkimi kërkon titullin në Pejë, vetëm një fitore larg kurorës

Bashkimi është vetëm një hap larg shpalljes kampion në Superligën e Kosovës për femra, teksa sot përballet me Pejën 03 në ndeshjen e pestë të serisë finale të Play-Off-it.
Skuadra prizrenase hyn në këtë përballje me epërsi 3:1 në seri, pas fitoreve të njëpasnjëshme, dhe ka mundësinë që me një tjetër sukses të sigurojë titullin kampion, raporton PrizrenPress.
Takimi zhvillohet sot, më 16 prill, me fillim nga ora 18:00, në Palestrën Sportive “Karagaçi” në Pejë, ku Bashkimi do të kërkojë të mbyllë serinë, ndërsa vendaset synojnë ta zgjasin finalen.
Pritet një duel i fortë dhe me tension të lartë, ku çdo gabim mund të jetë vendimtar në garën për trofeun./PrizrenPress.com/