Bashkimi kërkon titullin në Pejë, vetëm një fitore larg kurorës

Bashkimi është vetëm një hap larg shpalljes kampion në Superligën e Kosovës për femra, teksa sot përballet me Pejën 03 në ndeshjen e pestë të serisë finale të Play-Off-it.

Skuadra prizrenase hyn në këtë përballje me epërsi 3:1 në seri, pas fitoreve të njëpasnjëshme, dhe ka mundësinë që me një tjetër sukses të sigurojë titullin kampion, raporton PrizrenPress.

Takimi zhvillohet sot, më 16 prill, me fillim nga ora 18:00, në Palestrën Sportive “Karagaçi” në Pejë, ku Bashkimi do të kërkojë të mbyllë serinë, ndërsa vendaset synojnë ta zgjasin finalen.

Pritet një duel i fortë dhe me tension të lartë, ku çdo gabim mund të jetë vendimtar në garën për trofeun./PrizrenPress.com/

Previous article
Abdixhiku në Dragash: LDK drejt “bashkimit” dhe një alternative të re politike
Next article
Bellanica jep shembull, vazhdon aksioni “Për Malishevën e pastër”

Kamioni rrokulliset te hyrja veriore e autostradës “Ibrahim Rugova” në Prizren

Një kamion është rrokullisur te hyrja në autostradën “Ibrahim Rugova” në Prizren. Sipas pamjeve të publikuara, aksidenti ka ndodhur në një segment të kësaj autostrade,...
Lajme

Ky është çmimi i naftës për sot

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) ka publikuar çmimet e derivateve për ditën e sotme në Kosovë. Sipas njoftimit zyrtar nga MINT, çmimi maksimal...

Restoranti në Landovicë në cak të hajnave, vjedhin para të gatshme

Ky është 19-vjeçari nga Rahoveci që vdiq tragjikisht në një aksident në Austri

P5 në New York, P3 në Prishtinë

Bashkimi e mbyll me fitore sezonin e rregullt

Vajzat e Bashkimit, një fitore para titullit

Peja barazon serinë, gjithçka vendoset në Suharekë

AKB: 40% e pagës së 13-të iku gjatë festës dhe fundjavave jashtë Kosovës

Vazhdon aksioni i pastrimit në katër fshatra të Malishevës

Publikohet orari i Play-Off-it në Superligë

Selmanaj: Lugishta e Hasit, simbol i sakrificës dhe lirisë

Junior 06 siguron finalen e Play-Off-it U14

Prizreni pjesë e Kupës Ndërkombëtare Ballkanike të Çiklizmit 2026

Qendra “Gjenocidi në Kosovë – Plagë e Hapur” telegram ngushëllimi për ndarjen nga jeta të Eliot Engel

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

