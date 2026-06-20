Lajme

Aksident i trefishtë pas mesnate në Prizren

By admin

Një aksident trafiku ka ndodhur pas mesnate në Prizren.

Nga pamjet shihet se janë pëplasur tri automjete mes vete.

Sinjali ka kontaktuar me Policia e Kosovës për të marrë më shumë informacione rreth rastit, por deri në momentin e publikimit nuk ka marrë përgjigje.

 

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Në Prizren promovohet lëvizja e gjelbër, shpërndahen 50 biçikleta për familjet në nevojë
Next article
Vidhen dy vetura në Prizren

Më Shumë

Lajme

Deri në 33 gradë sot

Institutit Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se vendi sot do të ndikohet nga mot kryesisht me diell dhe vranësira të shpërndara. Sipas njoftimit të institutit,...
Lajme

Komuna e Prizrenit u bën thirrje qytetarëve të paguajnë këstin e parë të tatimit në pronë deri më 30 qershor

Komuna e Prizrenit  ka rikujtuar për qytetarët se afati i fundit për pagesën e këstit të parë të tatimit në pronë është deri më...

Haxhiu bën homazhe për Ukshin Hotin në ditëlindjen e tij

Shtyhet seanca ndaj Ramadan Morinës, i akuzuar për krime lufte në Burim të Malishevës

Vedat Muriqi mbërrin në Stamboll, pritet nga tifozët e Fenerbahçes

Policia bastis një kafiteri në Prizren mbi dyshimin për narkotikë, gjen vetëm një pistoletë

Shkak i një mosmarrëveshjeje, rrihen nënë e bijë në Malishevë

Sot varroset i riu Albian Osmanaj

Shpërthim në Prizren: Bombë në shtëpinë e avokatit

Kurti viziton ekspozitën digjitale kushtuar Ukshin Hotit në Krushë të Madhe

GESS Who! organizon udhëtimin e parë ndërkombëtar, 23 studentë të ETH Zürich e vizituan qytetin e Prizrenit

KGJK dhe Gjykata e Prizrenit thellojnë bashkëpunimin për rritjen e efikasitetit dhe transparencës

Zyrtari i IT-së në Suharekë nderohet me mirënjohje për shërbimin civil

Nuk arriti të bëhet deputete, Fahrije Hoti: Kur kombi kërkon, aty do të jem gjithmonë

Rahoveci mban takimin e parë publik për raportin 6-mujor të vitit 2026

Vreshtarët përfitues në Rahovec mund të furnizohen me preparat për luftimin e cikadës

Lajmet e Fundit