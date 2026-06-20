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Deri në 33 gradë sot

By admin

Institutit Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se vendi sot do të ndikohet nga mot kryesisht me diell dhe vranësira të shpërndara.

Sipas njoftimit të institutit, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10 dhe 13 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë nga 28 deri në 33 gradë Celsius.

Gjatë ditës do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit me shpejtësi prej 1 deri në 5 metra në sekondë.

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