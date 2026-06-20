Sport

Para duelit me Shqipërinë, Kosova mat forcat me Arabinë Saudite

By admin

Përfaqësuesja e Kosovës në basketboll do të zhvillojë dy ndeshje miqësore ndaj Arabisë Saudite, në kuadër të përgatitjeve për parakualifikimet e FIBA EuroBasket 2029.

Dardanët do të zbresin në parket në Stamboll të Turqisë, ku do të përballen me Arabinë Saudite në dy takime testuese. Ndeshja e parë do të zhvillohet të hënën nga ora 18:30, ndërsa e dyta të martën nga ora 17:00, sipas kohës lokale në Kosovë.

Këto miqësore do t’i shërbejnë përzgjedhësit të Kosovës, Bujar Loci, dhe Shtabit Teknik për të vlerësuar formën e ekipit dhe për të testuar alternativa të ndryshme para sfidave të rëndësishme që e presin Përfaqësuesen.

Pas dueleve me Arabinë Saudite, Kosova do të fokusohet në përballjen ndaj Shqipërisë, e cila do të zhvillohet më 2 korrik në Prizren.

Përfaqësuesja e Kosovës synon të shfaqet sa më e përgatitur në prag të parakualifikimeve për FIBA EuroBasket 2029, ndërsa ndeshjet miqësore pritet të jenë një test i rëndësishëm për Dardanët./PrizrenPress.com/

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