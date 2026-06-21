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24 orë në Kosovë: Dy të vdekur në aksidente, dhjetëra të lënduar

By admin

Dy aksidente me fatalitet janë shënuar gjatë ditës së djeshme në vend, sipas statistikave të Policisë.

Përveç tyre, gjatë kësaj periudhe kanë ndodhur edhe 35 aksidente me të lënduar dhe 29 aksidente me dëme materiale.

Sipas raportit 24-orësh të policisë, janë shqiptuar gjithsej 1 mijë e 523 gjoba trafiku, ndërsa janë arrestuar 22 persona.

Po ashtu, 15 persona janë dërguar në mbajtje, ndërsa 2 të tjerë në vuajtje të dënimit.

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