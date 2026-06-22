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Inspektorati komunal i Malishevës apelon për respektim të orarit të grumbullimit të mbeturinave nga bizneset

By admin

Drejtoria e Inspektoratit në Komunën e Malishevës u ka bërë thirrje të gjitha bizneseve që të respektojnë me përpikëri orarin e grumbullimit të mbeturinave nga kompania “Eko Regjioni”.

Sipas njoftimit zyrtar, shërbimi i grumbullimit të mbeturinave për bizneset në qytet realizohet dy herë në ditë, në orën 07:00 dhe 19:00, ndërsa subjektet ekonomike obligohen që t’i përmbahen këtij orari.

Në njoftim theksohet se mbeturinat duhet të vendosen për grumbullim vetëm brenda orareve të përcaktuara dhe jo pas përfundimit të tyre.

“Bizneset ose personat që hedhin mbeturina jashtë orarit të caktuar do të identifikohen nga Inspektorati Komunal dhe ndaj tyre do të ndërmerren masat ligjore të parapara, përfshirë shqiptimin e gjobave sipas legjislacionit në fuqi”, thuhet në njoftim.

Inspektorati ka bërë të ditur se gjatë sezonit veror, menaxhimi i mbeturinave ndikon drejtpërdrejt në nivelin e pastërtisë dhe higjienës publike, duke paralajmëruar monitorim të vazhdueshëm në terren për zbatimin e këtij rregulli.

Në fund, u është bërë thirrje të gjitha bizneseve që të kontribuojnë në ruajtjen e pastërtisë, rendit dhe mjedisit në qytetin e Malishevës.

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