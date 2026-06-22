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Gjendet pa shenja jete një person në Krushë të Madhe të Rahovecit

By admin

Një person është gjetur pa shenja jete në shtëpinë e tij në fshatin Krushë e Madhe të Rahovecit.

Sipas burimeve të Sinjalit, rasti është raportuar më 22 qershor, pasi QKMF në Rahovec ka njoftuar policinë se një person ishte gjetur i vdekur në shtëpinë e tij.

Burimet bëjnë të ditur se në vendin e ngjarjes kanë dalë hetuesit policorë dhe patrulla policore.

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Viktima ishte gjetur pa shenja jete në banjon e shtëpisë.

Lidhur me rastin është njoftuar Prokurori kujdestar, me urdhër të të cilit trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për obduksion.

Për rastin është njoftuar edhe Njësiti Rajonal i Hetimeve nga DRP Gjakovë, ndërsa rasti është duke u hetuar si “Hetim i vdekjes”.

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