Fokus

Inaugurohet në Prizren murali “Çast”, kushtuar të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës

By admin

Në Kejin e Shatërvanit në Prizren është inauguruar murali “Çast”, kushtuar grave dhe burrave të mbijetuar nga dhuna seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë.

Në ceremoninë e organizuar nga “Fondacioni Jahjaga” morën pjesë përfaqësues institucionalë, diplomatë dhe qytetarë.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, e vlerësoi pozitive këtë nismë dhe shprehu mirënjohje për ish-presidenten e Kosovës, Atifete Jahjaga, themeluese e “Fondacionit Jahjaga”, për angazhimin e vazhdueshëm në mbështetje të të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës.

Ndërkaq, ish-presidentja Jahjaga tha se murali “Çast” është një dëshmi publike që synon të ruajë kujtesën dhe të nxisë respektin institucional e shoqëror për të mbijetuarit.

“Ky mural shërben si një dëshmi publike dhe thirrje që historia jonë të mos mbetet e heshtur dhe që dinjiteti i të mbijetuarve të ruhet me respekt të lartë institucional dhe shoqëror”, tha ajo.

Në ngjarje ishte i pranishëm edhe ambasadori i Turqisë në Kosovë, Sabri Tunç Ang?l?, i cili vlerësoi kontributin dhe sakrificën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe të gjithë atyre që dhanë jetën për lirinë e vendit.

Murali “Çast” është vendosur edhe në qytete të tjera të Kosovës dhe synon të shërbejë si kujtesë e përhershme për viktimat e dhunës seksuale të luftës, si dhe si mesazh për ndërtimin e një shoqërie të bazuar në dinjitet, drejtësi dhe empati.

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Totaj shpreh ngushëllime për vdekjen tragjike të punëtorit në vendpunishte në Prizren
Next article
Kryeprokurori i Prizrenit priti në takim pune përfaqësues të Ambasadës Britanike

Më Shumë

Fokus

Zyrtare: Edvin Kuc rikthehet te Ballkani i Suharekës

Ballkani e ka rikthyer ish-mesfushorin Edvin Kuc sërish në Suharekë. Kuc që dikur ishte kapiten i “Xhebrailave” është rikthyer sërish me objektivin që ta fitojë...
Lajme

Komuna e Malishevës apelon për kujdes nga zjarret gjatë sezonit veror

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim në Komunën e Malishevës, përkatësisht Sektori për Emergjenca, ka apeluar për kujdes të shtuar nga qytetarët gjatë sezonit veror,...

Zafir Berisha: Nait Hasani mbeti jashtë Kuvendit për shkak të kundërfushatës brenda PDK-së

‘Nga mikseri i kamionit është shkëputur një gyp’ Detaje nga vdekja e djeshme e 25-vjeçarit në vendin e punës në Prizren

Java nis me shi dhe bubullima në Kosovë, temperaturat deri në 33 gradë nga fundi i javës

Në Prizren promovohet monografia për jetën dhe veprën e piktorit Hamdi Bardhi

Zyrtare: Vedat Muriqi rikthehet te Fenerbahçe

Më 30 qershor, Totaj mban takimin e parë publik me qytetarët e Prizrenit

GESS Who! organizon udhëtimin e parë ndërkombëtar, 23 studentë të ETH Zürich e vizituan qytetin e Prizrenit

Kurti viziton ekspozitën digjitale kushtuar Ukshin Hotit në Krushë të Madhe

Arrestohet një person pas vdekjes së 26-vjeçarit në vendin e punës në Prizren

Inspektorati komunal i Malishevës apelon për respektim të orarit të grumbullimit të mbeturinave nga bizneset

Para duelit me Shqipërinë, Kosova mat forcat me Arabinë Saudite

Policia bastis një kafiteri në Prizren mbi dyshimin për narkotikë, gjen vetëm një pistoletë

Prizren: Gjyqtarja Diora Bajrami siguron kandidaturën për anëtare të KGJK-së

Rahoveci mban takimin e parë publik për raportin 6-mujor të vitit 2026

Lajmet e Fundit