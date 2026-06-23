Inaugurohet në Prizren murali “Çast”, kushtuar të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës

Në Kejin e Shatërvanit në Prizren është inauguruar murali “Çast”, kushtuar grave dhe burrave të mbijetuar nga dhuna seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë.
Në ceremoninë e organizuar nga “Fondacioni Jahjaga” morën pjesë përfaqësues institucionalë, diplomatë dhe qytetarë.
Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, e vlerësoi pozitive këtë nismë dhe shprehu mirënjohje për ish-presidenten e Kosovës, Atifete Jahjaga, themeluese e “Fondacionit Jahjaga”, për angazhimin e vazhdueshëm në mbështetje të të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës.
Ndërkaq, ish-presidentja Jahjaga tha se murali “Çast” është një dëshmi publike që synon të ruajë kujtesën dhe të nxisë respektin institucional e shoqëror për të mbijetuarit.
“Ky mural shërben si një dëshmi publike dhe thirrje që historia jonë të mos mbetet e heshtur dhe që dinjiteti i të mbijetuarve të ruhet me respekt të lartë institucional dhe shoqëror”, tha ajo.
Në ngjarje ishte i pranishëm edhe ambasadori i Turqisë në Kosovë, Sabri Tunç Ang?l?, i cili vlerësoi kontributin dhe sakrificën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe të gjithë atyre që dhanë jetën për lirinë e vendit.
Murali “Çast” është vendosur edhe në qytete të tjera të Kosovës dhe synon të shërbejë si kujtesë e përhershme për viktimat e dhunës seksuale të luftës, si dhe si mesazh për ndërtimin e një shoqërie të bazuar në dinjitet, drejtësi dhe empati.
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