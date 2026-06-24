Sport

Meriton Ismajli drejt Pejës?

By admin

Peja mund të rikthejë në skuadër edhe një emër të njohur për tifozët e saj.

Sipas informacioneve të siguruara nga AsistiOnline.com, verdhezinjtë kanë pasur kontakte edhe me basketbollistin Meriton Ismajli, i cili shihet si një nga opsionet për sezonin e ardhshëm.

Burime pranë negociatave bëjnë të ditur se kontaktet mes palëve kanë vazhduar gjatë ditëve të fundit dhe ekziston interes i ndërsjellë për arritjen e një marrëveshje.

Ismajli është një basketbollist që e njeh mirë ambientin në Pejë, pasi ka qenë pjesë e klubit edhe në të kaluarën. Ai ka fituar përvojë të konsiderueshme në basketbollin kosovar, duke u dalluar për energjinë, mbrojtjen agresive dhe kontributin në të dyja anët e parketit.

Peja po vazhdon ndërtimin e skuadrës për edicionin e ri dhe pas disa lëvizjeve të konfirmuara gjatë afatit kalimtar, drejtuesit e klubit po punojnë për të kompletuar grupin me lojtarë vendorë që njohin mirë Superligën e Kosovës.

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