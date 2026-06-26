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Arbër Basha largohet nga drejtimi i Lirisë

By admin

FC Liria ka njoftuar zyrtarisht largimin e Arbër Bashës nga drejtimi i klubit, duke bërë të ditur se ndryshimet e fundit shënojnë fillimin e një kapitulli të ri për skuadrën prizrenase.

Përmes një njoftimi zyrtar, klubi bardhezi ka shprehur mirënjohje dhe falënderim për kontributin, angazhimin dhe përkushtimin e Bashës gjatë periudhës sa ishte në krye të klubit.

“Puna dhe përkushtimi i tij do të mbeten pjesë e rrugëtimit të FC Lirisë, ndërsa i urojmë suksese në të gjitha angazhimet e ardhshme, si në aspektin profesional ashtu edhe në atë personal”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.

Nga Liria është bërë e ditur se, duke respektuar historinë, traditën dhe vlerat e klubit, angazhimi do të jetë i përditshëm për ta çuar skuadrën drejt një të ardhmeje edhe më të suksesshme.

Klubi ka theksuar se do të vazhdojë të ndërtojë një ekip që përfaqëson me dinjitet qytetin e Prizrenit, historinë dhe tifozët e tij besnikë, duke falënderuar njëkohësisht tifozët për besimin dhe mbështetjen e vazhdueshme dhe duke i ftuar ata të jenë pjesë e rrugëtimit të ri të klubit./PrizrenPress.com/

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