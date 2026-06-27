Sport

Laura Fazliu në luftë për medaljen e bronztë në Qingdao Grand Prix 2026

By admin

Xhudistja kosovare Laura Fazliu ka siguruar mundësinë për të luftuar për medaljen e bronztë në Qingdao Grand Prix 2026, pas një paraqitjeje të mirë në repasazh.

Në ndeshjen e repasazhit, Fazliu triumfoi ndaj italianes Thauany David Capanni Dias nga Italia, duke e mposhtur me Yuko dhe duke siguruar kështu një vend në ndeshjen për medalje.

Për medaljen e bronztë, xhudistja kosovare do të përballet me Yana Makretskaya nga Bjellorusia, në një duel vendimtar për podium.

Fazliu synon të sjellë një tjetër medalje për Kosovën, duke vazhduar traditën e sukseseve të xhudos kosovare në arenën ndërkombëtare./PrizrenPress.com/

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Thirret protestë kundër pagesës në rrugën Prizren–Prevallë: “Bashkë për interesin e përbashkët”
Next article
Laura Fazliu fiton medaljen e bronztë në Qingdao Grand Prix 2026

Më Shumë

Fokus

Thirret protestë kundër pagesës në rrugën Prizren–Prevallë: “Bashkë për interesin e përbashkët”

Qytetarët dhe banorë në Prizren, janë ftuar të marrin pjesë në një protestë paqësore kundër vendosjes së rampës me pagesë në rrugën Prizren –...
Lajme

Haradinaj: Nëse opozita më propozon, do ta shqyrtoja kandidaturën për President

Ramush Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës tha se do ta shqyrtonte mundësinë e kandidimit për President të vendit nëse kjo mundësi do...

Në Rahovec mbahet festivali poetik kushtuar Xhevdet Bajrajt

KEDS-i me punime në rrjet, reduktime në Prizren

Inspektorati komunal i Malishevës apelon për respektim të orarit të grumbullimit të mbeturinave nga bizneset

Përfundon instalimi i pajisjeve 35 kV në nënstacionin “Prizreni 1”

Më 30 qershor, Totaj mban takimin e parë publik me qytetarët e Prizrenit

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Veselaj-Gutaj ngushëllon familjen e mësimdhënësit, Ismet Reka

Prokuroria në Prizren ngre aktakuzë për shitblerje të narkotikëve ndaj shtetasit të Shqipërisë

Trangulli i Rahovecit po fiton tregun evropian

U raportua si e zhdukur, gjendet 65-vjeçarja në malet e Prevallës pas më shumë se tri orësh kërkime

Para duelit me Shqipërinë, Kosova mat forcat me Arabinë Saudite

Gjendet pa shenja jete një person në Krushë të Madhe të Rahovecit

Kosova mirëpret çlirimtarët, historia tashmë ka folur

Zafir Berisha: Nait Hasani mbeti jashtë Kuvendit për shkak të kundërfushatës brenda PDK-së

Arrestohet një person pas vdekjes së 26-vjeçarit në vendin e punës në Prizren

Lajmet e Fundit