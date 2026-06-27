Sport

Malisheva përballet sot me Rilski Sportist, pas fitores ndaj Sepsi OSK

By admin

Pas një starti pozitiv në fazën përgatitore, FC Malisheva do të zhvillojë sot testin e dytë kontrollues, ku do të përballet me skuadrën bullgare PFC Rilski Sportist.

Ndeshja do të luhet në stadiumin “Struma” në Simitli, me fillim nga ora 10:30, raporton PrizrenPress.

Skuadra malishevase vjen në këtë përballje pas fitores bindëse 3:0 ndaj rumunëve të Sepsi OSK në ndeshjen e parë testuese të fazës përgatitore.

Në atë takim, protagonist ishte Laurent Xhylani, i cili realizoi dy gola, ndërsa një gol tjetër e shënoi Mark Bushaj.

Pas rezultatit pozitiv në testin e parë, Malisheva synon të vazhdojë me paraqitje të mira edhe në sfidën e sotme, teksa po intensifikon përgatitjet për sezonin e ri./PrizrenPress.com/

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