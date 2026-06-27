Totaj: Stadiumi i Lirisë do të bëhet me standarde të UEFA-s

Keyetari i Prizrenit, Shaqir Totaj ka bërë të ditur se janë në fazën përfundimtare procedurat për dhënien e lejes për rikonstruktimin e stadiumit në Prizren.
“Komuna është në fazën përfundimtare për finalizimin e procedurës për dhënien e lejes për rikonstruktimin e stadiumit, kurse Ministria ka premtuar se do ta rregullojë dhe ta rikonstruktojë komplet stadiumin për ta bërë me standarde të UEFA-s,” u shpreh ai.
Sipas tij, ky projekt pritet të përmirësojë ndjeshëm infrastrukturën sportive në qytet, duke e afruar stadiumin me kriteret ndërkombëtare të UEFA dhe duke krijuar kushte më të mira për zhvillimin e ndeshjeve dhe aktiviteteve sportive./Gazeta10
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