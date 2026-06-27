Kurtaj rinovon me Lirinë, firmos kontratë trevjeçare

Liria ka zyrtarizuar vazhdimin e bashkëpunimit me sulmuesin Albion Kurtaj, i cili ka nënshkruar kontratë të re trevjeçare me klubin prizrenas.
Kurtaj vazhdon kështu rrugëtimin me Lirinë pas një sezoni shumë të suksesshëm, ku u dallua me 14 gola dhe 13 asistime, duke qenë një nga lojtarët më vendimtarë të skuadrës.
“Maskuar. I fokusuar. Edhe tre vite.”, është mesazhi simbolik me të cilin lojtari dhe klubi kanë konfirmuar vazhdimin e bashkëpunimit, duke forcuar projektin sportiv të Lirisë për vitet në vijim./PrizrenPress.com/
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