Sport

Kurtaj rinovon me Lirinë, firmos kontratë trevjeçare

By admin

Liria ka zyrtarizuar vazhdimin e bashkëpunimit me sulmuesin Albion Kurtaj, i cili ka nënshkruar kontratë të re trevjeçare me klubin prizrenas.

Kurtaj vazhdon kështu rrugëtimin me Lirinë pas një sezoni shumë të suksesshëm, ku u dallua me 14 gola dhe 13 asistime, duke qenë një nga lojtarët më vendimtarë të skuadrës.

“Maskuar. I fokusuar. Edhe tre vite.”, është mesazhi simbolik me të cilin lojtari dhe klubi kanë konfirmuar vazhdimin e bashkëpunimit, duke forcuar projektin sportiv të Lirisë për vitet në vijim./PrizrenPress.com/

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