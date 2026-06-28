Sport

Useini vazhdon me Lirinë edhe për sezonin e ri

By admin

FC Liria ka konfirmuar vazhdimin e bashkëpunimit me Meti Useinin edhe për sezonin e ri, duke ruajtur në skuadër një nga lojtarët me më shumë përvojë dhe kontribut në fanellën bardhezi.

Klubi prizrenas vlerësoi lart paraqitjet, profesionalizmin dhe përkushtimin e treguar nga Useini, duke theksuar se vazhdimi i bashkëpunimit ishte një hap i natyrshëm për të dyja palët.

“Paraqitjet e tij, profesionalizmi dhe përkushtimi i treguar me fanellën bardhezi kanë bërë që vazhdimi i bashkëpunimit të jetë një hap i natyrshëm për të dyja palët”, thuhet në njoftimin e klubit.

Nga Liria janë shprehur të bindur se përvoja, karakteri dhe cilësitë e Meti Useinit do të jenë sërish një vlerë e madhe për ekipin në sezonin e ri./PrizrenPress.com/

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Rahoveci dhe Xaghra e Maltës zyrtarizojnë marrëveshjen e binjakëzimit

Më Shumë

Sport

Drilon Krasniqi vazhdon me Drinin e Bardhë edhe për sezonin e ri

KF Drini i Bardhë ka konfirmuar vazhdimin e bashkëpunimit me mesfushorin Drilon Krasniqi edhe për sezonin e ardhshëm. Klubi ka vlerësuar lart kontributin e tij,...
Sport

Meriton Ismajli drejt Pejës?

Peja mund të rikthejë në skuadër edhe një emër të njohur për tifozët e saj. Sipas informacioneve të siguruara nga AsistiOnline.com, verdhezinjtë kanë pasur kontakte edhe...

Arrestohet një person pas vdekjes së 26-vjeçarit në vendin e punës në Prizren

Totaj priti avokatët e popullit të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut

Banesa në shitje me KËSTE te “Tranziti i Ri” në Prizren!

KF Drini i Bardhë vazhdon bashkëpunimin me trajnerin Robert Gjeraj

Malisheva përforcohet me Keslin Shanin

EC Ma Ndryshe kritikon ndërhyrjen mbi muralin në Kejin e Prizrenit, kërkon respektim të integritetit artistik

Prizren: Policia kap personin në kërkim – dërgohet në burg

Taulant Pireci rikthehet te FC Prizreni

E mërkurë me mot jostabil: Shi, diell e shkarkime rrufesh

Pacolli: Nuk do të ketë vendim për rampën në Prevallë pa dialog me banorët

Nga 25 korriku, disa zona të Suharekës do të përballen me reduktime të ujit

Amarildo Bakaj demolon Ivanoviqin – fitore me nokaut në raundin e dytë

Inaugurohet në Prizren murali “Çast”, kushtuar të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës

Rrokulliset kamioni në autostradën “Ibrahim Rugova”

Lajmet e Fundit