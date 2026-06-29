Arrestohet shoferi nga Shqipëria pas vdekjes së policit në kufi

Policia e Kosovës ka dhënë detaje lidhur me vdekjen e policit Rexhep Gashit në Pikën Kufitare të Vërmicës, i cili dyshohet se është goditur nga një veturë.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, ngjarja ka ndodhur pas mesnate, rreth orës 02:40, kur është raportuar se një person është goditur nga një veturë që drejtohej nga një i dyshuar, mashkull, shtetas i Shqipërisë.
“Në vendin e ngjarjes kanë dalë të gjitha njësitet relevante policore, ndërsa vdekja e viktimës është konstatuar nga mjeku kujdestar. Me vendim të prokurorit të shtetit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërsa i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës.
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