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Sindikata e Policisë ngushëllon familjen e policit Rexhep Gashi, që humbi jetën gjatë detyrës në Vërmicë

By admin

Sindikata e Policisë së Kosovës ka reaguar pas vdekjes tragjike të zyrtarit policor Rexhep Gashi, i cili humbi jetën në orët e hershme të së hënës në një aksident trafiku pranë pikë-kalimit kufitar në Vërmicë, teksa ishte në kryerje të detyrës.

Përmes një telegrami ngushëllimi, Sindikata u ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjarëve, të afërmve, kolegëve dhe të gjithë pjesëtarëve të Policisë së Kosovës.

“Me rastin e ndarjes nga jeta të zyrtarit policor Rexhep Gashi, i cili humbi jetën gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, Sindikata e Policisë së Kosovës i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes, të afërmve, kolegëve dhe të gjithë pjesëtarëve të Policisë së Kosovës. I përjetshëm qoftë kujtimi për të”, thuhet në telegramin e Sindikatës.

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