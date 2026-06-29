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Personi që goditi me veturë për vdekje policin në kufi është 28-vjeçar

By admin

Në orët e hershme të mëngjesit të sotëm në afërsi të pikë-kalimit kufitar në Vërmicë, ka ndodhur një aksident trafiku me pasojë vdekjen e këmbësorit.

Viktima është polici Rexhep Gashi, 59-vjeçar nga Malisheva, i angazhuar në detyrë në pikën kufitare në Vërmicë.

Për Klankosova.tv zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi ka bërë të ditur se personi që e goditi me veturë policin është 28-vjeçar.

“Me urdhër të prokurorit, kufoma është dërguar në IML për autopsi, ndërsa ngasësi i automjetit të dyshuar, D.D., mashkull rreth 28 vjeçar, shtetas i Republikës së Shqipërisë, është ndaluar në mbajtje për 48 orë. Rasti i referohet Prokurorisë Themelore në Prizren”, thuhet në njoftim.

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