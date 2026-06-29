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Totaj raporton para qytetarëve për punën e gjashtëmujorit të parë të vitit 2026

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, do të organizojë takimin e parë publik me qytetarë për raportimin e punës së gjashtëmujorit të parë të vitit 2026.

Takimi publik do të mbahet më 30 qershor 2026 (e martë), në orën 10:00, në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës së Prizrenit (Shtëpia e Bardhë).

Sipas njoftimit, takimi është i hapur për të gjithë qytetarët e Komunës së Prizrenit, OJQ-të dhe palët e interesuara, të cilët do të kenë mundësi t’i parashtrojnë pyetje kryetarit dhe ekzekutivit komunal për temat që i prekin.

“Takimi është i hapur dhe qytetarët mund t’i parashtrojnë pyetje Kryetarit dhe ekzekutivit të Komunës për të gjitha temat të cilat atyre iu interesojnë”, thuhet në njoftim.

Gjithashtu bëhet e ditur se komentet dhe sugjerimet mund të dërgohen deri më 29 qershor 2026 në orën 16:00./PrizrenPress.com/

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