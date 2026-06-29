Shpejtim Totaj, pjesë e Drinit të Bardhë edhe në sezonin e ardhshëm

KF Drini i Bardhë ka konfirmuar se Shpejtim Totaj do të vazhdojë të jetë pjesë e skuadrës edhe në sezonin e ardhshëm, pasi palët kanë arritur marrëveshje për vazhdimin e bashkëpunimit.
Sulmuesi anësor hasjan ka qenë një nga lojtarët e rëndësishëm të repartit ofensiv, duke dhënë kontribut të çmuar me paraqitjet e tij gjatë sezonit.
“Me shpejtësinë, depërtimet, angazhimin dhe luftën e pandalshme në çdo ndeshje, Shpejtimi ka dhënë një kontribut të çmuar për skuadrën dhe do të vazhdojë të jetë një vlerë e rëndësishme edhe në sezonin e ri”, thuhet në njoftimin e klubit.
Me vazhdimin e bashkëpunimit me Totajn, Drini i Bardhë synon të ruajë boshtin e ekipit dhe të vazhdojë përgatitjet për sfidat e sezonit të ardhshëm./PrizrenPress.com/
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