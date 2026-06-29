Sport

Aulon Shabani rinovon me Lirinë, firmos kontratë trevjeçare

By admin

Liria ka zyrtarizuar vazhdimin e bashkëpunimit me mbrojtësin Aulon Shabani, i cili do të mbrojë ngjyrat e klubit edhe për tre vitet e ardhshme.

Klubi prizrenas e vlerësoi Shabanin si një nga shtyllat e repartit defensiv, duke veçuar sigurinë në mbrojtje, forcën në duele dhe përkushtimin e treguar me fanellën bardhezi.

“I sigurt në mbrojtje, i fortë në duele dhe gjithmonë i përkushtuar, Auloni ka dëshmuar se është një nga shtyllat e repartit defensiv”, thuhet në njoftimin e Lirisë.

Me rinovimin e kontratës, Shabani do të vazhdojë të jetë pjesë e projektit të Lirisë edhe në tri sezonet e ardhshme./PrizrenPress.com/

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