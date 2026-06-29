Xhevat Susuri vazhdon me Lirinë, firmos kontratë trevjeçare

Futbollisti Xhevat Susuri do të vazhdojë të jetë pjesë e Lirisë edhe për tre sezonet e ardhshme.
Klubi prizrenas ka njoftuar se Susuri ka nënshkruar kontratë të re trevjeçare, duke konfirmuar vazhdimësinë e bashkëpunimit me njërin prej futbollistëve të dalë nga akademia e klubit.
Sipas njoftimit të Lirisë, Susuri është shembull i përkushtimit dhe besnikërisë ndaj fanellës bardhezi, ndërsa me punën, karakterin dhe kontributin e tij konsiderohet një pjesë e rëndësishme e projektit të klubit për sezonet në vijim.
Me vazhdimin e kontratës së Xhevat Susurit, Liria vazhdon të mbështetet te futbollistët e dalë nga akademia e saj, duke synuar ruajtjen e bërthamës së skuadrës për sfidat e ardhshme./PrizrenPress.com/
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