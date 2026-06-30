Arrestohet i dyshuari për vrasjen e imamit në Zlipotok të Dragashit

Pas veprimeve intensive operativo-hetimore të Policisë së Kosovës, është arrestuar i dyshuari kryesor për vrasjen e ndodhur në fshatin Zlipotok të komunës së Dragashit, ku humbi jetën imami i fshatit, Gazmend Zahirovci, 46 vjeç.
Policia ka bërë të ditur se operacioni për lokalizimin dhe kapjen e të dyshuarit është zhvilluar me angazhim të njësive të ndryshme policore, përfshirë edhe përdorimin e dronëve për vëzhgim nga ajri, si dhe njësinë K-9 me qen gjurmues.
Pas disa orësh kërkimesh, i dyshuari është lokalizuar dhe është vënë në pranga.
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