FokusSiguri

Arrestohet edhe babai i të dyshuarit për vrasjen e imamit në Dragash

By admin

Pas arreastimit të Beshir Hamzës si i dyshuar për vrasjen e imamit, Gazmend Tahirovci, Policia e Kosovës e ka arrestuar edhe babain e dorasit të dyshuar.

Babai është arrestuar për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale “Mosdhënia e ndihmës”, sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Mund të jetë një imazh i ngrohës i ujit dhe teksti që thotë "BRENTONI -HOME BRUNG Nebula Premium Seres BRUNO DC ANVERTEK 5 BRUNO AIR 419€ 12K 12BTu BTU 299€ MONTIMI GRATIS Mundësi blerje me këste 639€ 18K ?T? 449€ R32 heehhy 800€ 24K B?? 579- Smart flen Hiah Winny LowNojse A++ 383 48 328 260 +383 48 433 200 +383 43 661 551 -20°C +53 wifi 5 garancion vite VISA PaguajmeStarCard Paguaj me Star Card der ne këste"

Trupi i pajetë i viktimës është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML), në Prishtinë.

Prokuroria Themelore në Prizren, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, është duke vazhduar hetimet intensive për zbardhjen e motiveve dhe rrethanave të plota të kësaj ngjarjeje.

Marketing

Banesa në shitje me KËSTE te “Tranziti i Ri” në Prizren!

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arrestohet i dyshuari për vrasjen e imamit në Zlipotok të Dragashit
Next article
“Rock & Blues Music Festival” rikthehet me edicionin e katërt në Prizren

Më Shumë

Fokus

Liria e Prizrenit konfirmon vazhdimin e bashkëpunimit me trajnerin Ismet Munishi

Liria e Prizrenit  ka zyrtarizuar vazhdimin e bashkëpunimit me trajnerin Ismet Munishi, i cili do ta udhëheqë skuadrën edhe për tre vitet e ardhshme. Në...
Sport

Malisheva përballet sot me Rilski Sportist, pas fitores ndaj Sepsi OSK

Pas një starti pozitiv në fazën përgatitore, FC Malisheva do të zhvillojë sot testin e dytë kontrollues, ku do të përballet me skuadrën bullgare...

Prokuroria në Prizren jep detaje për vrasjen e imamit në Zlipotok, i dyshuari dhe babai i tij ndalohen për 48 orë

Temperatura të larta gjatë fundjavës në Kosovë – IHMK publikon hartën e valës së të nxehtit

Nga 25 korriku, disa zona të Suharekës do të përballen me reduktime të ujit

Totaj priti avokatët e popullit të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut

Totaj: Stadiumi i Lirisë do të bëhet me standarde të UEFA-s

E mërkurë me mot jostabil: Shi, diell e shkarkime rrufesh

Vrasja në Zlipotok të Dragashit: Viktimë imami i fshatit

Taulant Pireci rikthehet te FC Prizreni

Përplaset me trotinet një këmbësor në Prizren, i lënduari dërgohet në QKUK

Adnan Kanuriq zyrtarizohet te Malisheva

Prizren: Arrestohet i dyshuari që i vodhi qengjat dhe i shiti te dikush tjetër

Reagon MMPH për laurat në PK “Sharri”: Nuk ka kufizim lëvizjeje apo pagesa

U raportua si e zhdukur, gjendet 65-vjeçarja në malet e Prevallës pas më shumë se tri orësh kërkime

Pacolli: Nuk do të ketë vendim për rampën në Prevallë pa dialog me banorët

Lajmet e Fundit