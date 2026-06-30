Fokus

Familjari i imamit të vrarë: Ky person e kërcënonte prej më shumë se një viti

By admin

Familjari i imamit të vrarë në fshatit Zlipotok të Komunës së Dragashit, Benjamin Tairovci ka thënë se i ndjeri ka pas kërcënime të vazhdueshme nga i dyshuari B.H për vrasje i cili është ndaluar për 48 – orë.

Ai ka treguar se i ndjeri dhe i dyshuari kishin një mosmarrëveshje lidhur me shfrytëzimin e një toke.

Ai shtoi se viktima ka qenë i kërcënuar nga dorasi.

“Disa herë, hoxha djali i axhës tem e ka thirr policinë që e ka kërcnuar ky djali që 1 vit, 1 vit e gjysëm osë më shumë, edhe asnjë rast nuk e kanë hap ai këtë monstrum që e ka bo këtë rastin ka shku aty tek kafja me një djalë si erdh hoxha me dalë jashtë me fol diçka edhe ky djali nuk e din se çka e ka thirr hoxha ka thënë dil jashtë”, bëri të ditur Tairovci.

Ai poashtu tregoi se sa herë është goditur hoxha.

“Nga mbrapa e ka pas te shpina ka qenë dhjetë, njëzetë herë se di unë edhe këtu te qafa”, tha ai.

 

I dyshuari i cili gjendej në arrati është arrestuar të martën. Prokuroria Themelore në Prizren ka njoftuar se ai është ndaluar për 48-orë.

Në ndalim gjithashtu është edhe babai i të dyshuarit për veprën penale “mos dhënie të ndihmës”.

Rasti sipas Policisë së Kosovës ka ndodhur mbrëmë rreth orës 23:15, ndërsa që G.T ishte dërguar për trajtim mjekësor në emergjencën e QKMF-së në Dragash, ku atje ekipi mjekësor kishte kontaktuar vdekjen. /rtv21

Marketing

Banesa në shitje me KËSTE te “Tranziti i Ri” në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ballkani ndahet me portierin Artan Iljazi
Next article
“U godit 5 herë me thikë në shpinë”, konflikti për pronë dyshohet se çoi në vrasjen e imamit në Dragash

Më Shumë

Fokus

Cili ishte motivi i vrasjes së imamit në Dragash? Flet sekretari i Bashkësisë Islame në Gorë

Imami i fshatit Zlipotok, Gazmend Tahirovci, është therur për vdekje mbrëmë në rrethana ende të paqarta. Sipas, sekretarit të KBI-së për rajonin e Gorës, Ajhan...
Fokus

“U godit 5 herë me thikë në shpinë”, konflikti për pronë dyshohet se çoi në vrasjen e imamit në Dragash

Imami i fshatit Zlipotok të Dragashit, Gazmen Tairovci dyshohet se është therur për vdekje për shkak të një prone, konkretisht për prerjen e barit...

Prizreni vazhdon shenjëzimin rrugor, ripërtërihet shtegu i biçikletave në qytet

Shaqir Totaj: Kurti ndryshon qëndrime dhe nuk i mban premtimet

Shpejtim Totaj, pjesë e Drinit të Bardhë edhe në sezonin e ardhshëm

U raportua si e zhdukur, gjendet 65-vjeçarja në malet e Prevallës pas më shumë se tri orësh kërkime

Aulon Shabani rinovon me Lirinë, firmos kontratë trevjeçare

Diskutohet progresi i Masterplanit të Hapësirave Publike të Prizrenit

Arbër Basha largohet nga drejtimi i Lirisë

Kapiteni Besfort Krasniqi vazhdon me Drinin e Bardhë

Meriton Ismajli drejt Pejës?

Ndahet nga jeta mësimdhënësi shumëvjeçar i shkollës “Zenun Çoçaj” në Gjonaj, Ismet Reka

E mërkurë me mot jostabil: Shi, diell e shkarkime rrufesh

Prizreni gati për spektaklin Kosovë – Shqipëri në basketboll

Paraburgim për shoferin e kamionit të betonit që shkaktoi vdekjen e punëtorit të Prizren

Totaj uron kampionin Riad Mani të karatesë: Sukses i madh për Prizrenin dhe Kosovën

Lajmet e Fundit