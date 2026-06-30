Sport

Ballkani ndahet me portierin Artan Iljazi

By admin

Ballkani ka njoftuar zyrtarisht përfundimin e bashkëpunimit me portierin Artan Iljazi.

Përmes një komunikate, klubi suharekas bëri të ditur se rrugët e palëve ndahen pas periudhës që gardiani ishte pjesë e skuadrës.

“Klubi e falënderon Artanin për angazhimin dhe kontributin e dhënë gjatë kohës sa ishte pjesë e skuadrës sonë”, thuhet në njoftimin e Ballkanit.

Nga klubi i kanë uruar Iljazit suksese dhe mbarësi në vazhdimin e karrierës, duke i dëshiruar realizim në sfidat e ardhshme profesionale./PrizrrnPress.com/

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