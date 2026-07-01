Lajme

Prizreni hap oborret e pesë shkollave për parkim falas gjatë sezonit veror

By admin

Komuna e Prizrenit ka njoftuar se, nga dita e sotme deri më 23 gusht 2026, do të lejohet hyrja dhe shfrytëzimi pa pagesë i oborreve të pesë shkollave si hapësira parkingu për bashkatdhetarët dhe qytetarët.

Sipas njoftimit, për parkim do të jenë në dispozicion oborret e shkollave “Lidhja e Prizrenit”, “Gjon Buzuku”, “Emin Duraku”, “Motrat Qiriazi” dhe “Dëshmorët e Zhurit” në Zhur.

“Lejohet hyrja dhe shfrytëzimi pa pagesë i oborreve të shkollave ‘Lidhja e Prizrenit’, ‘Gjon Buzuku’, ‘Emin Duraku’, ‘Motrat Qiriazi’ dhe ‘Dëshmorët e Zhurit’ në Zhur, si hapësira parkingu për automjetet e bashkatdhetarëve dhe qytetarëve të tjerë të Komunës së Prizrenit”, thuhet në njoftim.

Komuna ka uruar bashkatdhetarët për pushime të këndshme dhe një qëndrim sa më të bukur pranë familjeve të tyre, duke i mirëpritur në Prizren gjatë sezonit veror./PrizrenPress.com/

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ndahet nga jeta veterani i UÇK-së dhe veprimtari Elbasan Xhezair Shoshaj
Next article
“Heshtja nuk është përgjigje institucionale”, reagon EC Ma Ndryshe ndaj Komunës së Prizrenit

Më Shumë

Fokus

Prizreni gati për spektaklin Kosovë – Shqipëri në basketboll

Palestra sportive “Sezai Surroi” në Prizren do të jetë nikoqire e një tjetër ngjarjeje të rëndësishme basketbollistike, ku më 2 korrik, me fillim nga...
Sport

Shpejtim Totaj, pjesë e Drinit të Bardhë edhe në sezonin e ardhshëm

KF Drini i Bardhë ka konfirmuar se Shpejtim Totaj do të vazhdojë të jetë pjesë e skuadrës edhe në sezonin e ardhshëm, pasi palët...

Laura Fazliu në luftë për medaljen e bronztë në Qingdao Grand Prix 2026

Prokuroria në Prizren jep detaje për vrasjen e imamit në Zlipotok, i dyshuari dhe babai i tij ndalohen për 48 orë

Temperatura të larta gjatë fundjavës në Kosovë – IHMK publikon hartën e valës së të nxehtit

Aksidenti mes 3 veturave, 7 të lënduar në fshatin Rogovë

LDK-ja në Rahovec kërkon zgjedhje të përgjithshme brenda partisë

Oborret e shkollave në Dragash kthehen në parkingje falas gjatë verës

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Veselaj-Gutaj ngushëllon familjen e mësimdhënësit, Ismet Reka

Arrestohet i dyshuari për vjedhjen e një veture në Prizren, automjeti i kthehet pronarit

Kurtaj rinovon me Lirinë, firmos kontratë trevjeçare

FC Prizreni nis ristrukturim të thellë, fokus i madh te lojtarët vendorë

Katër persona lëndohen në një aksident ku u përfshinë tri vetura në Malishevë

Në Dragash sekuestrohen dru nga policia, transportoheshin nga Leposavici pa dokumente

“Rock & Blues Music Festival” rikthehet me edicionin e katërt në Prizren

Marshi i Çlirimit mbledh çiklistët në Dragash

Lajmet e Fundit