Kulture

Drejt përfundimit restaurimi i “Kazermës së Vjetër” në Prizren, do të shndërrohet në Arkiv Ndërkomunal

By admin

Restaurimi i objektit historik “Kazerma e Vjetër” në Prizren po i afrohet përfundimit, ndërsa aktualisht po punohet në detajet e fundit para funksionalizimit të tij si Arkiv Ndërkomunal i Prizrenit.

Lajmin e bëri të ditur Ministrja e Kulturës dhe Turizmit, Saranda Bogujevci, e cila theksoi se projekti përfaqëson një investim prej mbi 500 mijë eurosh, të dedikuar për ruajtjen dhe rivitalizimin e trashëgimisë kulturore.

Sipas saj, restaurimi i këtij objekti historik është pjesë e angazhimit për mbrojtjen dhe funksionalizimin e aseteve të trashëgimisë kulturore, duke i dhënë ndërtesës një rol të ri në shërbim të ruajtjes së dokumentacionit arkivor.

“Kazermës së Vjetër” do t’i jepet një funksion i ri si Arkiv Ndërkomunal i Prizrenit, duke kombinuar ruajtjen e vlerave historike të objektit me nevojat institucionale për mbrojtjen e materialeve arkivore.

Ky projekt konsiderohet një hap i rëndësishëm në ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe në krijimin e kushteve më të mira për administrimin e fondit arkivor në rajonin e Prizrenit.

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