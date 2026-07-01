Sport

Flamur Gashi rikthehet te Liria, firmos kontratë trevjeçare

By admin

Liria ka zyrtarizuar rikthimin e portierit Flamur Gashi, i cili ka nënshkruar kontratë me klubin prizrenas për tre sezonet e ardhshme.

Pas disa sezoneve të kaluara në Superligën e Kosovës me Malishevën, Gashi rikthehet te klubi i qytetit, ku synon të japë kontributin e tij në realizimin e objektivave të skuadrës për edicionin e ri.

“Djali i qytetit rikthehet në klubin e qytetit, aty ku do të vendosë përvojën, përkushtimin dhe cilësinë e tij në shërbim të fanellës bardhezi”, thuhet në njoftimin e Lirisë.

Klubi vlerëson se eksperienca e fituar nga Gashi në elitën e futbollit kosovar, karakteri garues dhe lidhja e tij me Prizrenin përbëjnë një vlerë të shtuar për skuadrën në sezonin e ri.

“Mirë se u riktheve në shtëpi, Flamur!”, përfundon njoftimi i klubit./PrizrenPress.com/

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