Sport

Pas promovimit të Bajraktarit, FC Prizreni konfirmon edhe Azem Islamin në projektin me talentet vendore

By admin

FC Prizreni po vazhdon të konkretizojë projektin e ndërtimit të skuadrës mbi bazën e futbollistëve të dalë nga akademia e klubit. Pas promovimit të 16-vjeçarit Amar Bajraktari në ekipin senior, klubi ka konfirmuar edhe vazhdimin e bashkëpunimit me 18-vjeçarin Azem Islami.

Islami, produkt i Shkollës së Futbollit të FC Prizrenit, ishte pjesë e ekipit senior edhe sezonin e kaluar në Ligën e Parë, ku fitoi përvojë të vlefshme dhe u dallua si një nga talentet me perspektivë të futbollit prizrenas.

I aftë të luajë si mbrojtës i majtë dhe mesfushor qendror, 18-vjeçari vlerësohet për polivalencën, teknikën dhe goditjen e fuqishme me këmbën e majtë, ndërsa drejtuesit e klubit e shohin si një pjesë të rëndësishme të projektit afatgjatë.

Në njoftimin e klubit theksohet se besimi ndaj futbollistëve vendorë do të mbetet prioritet.

“FC Prizreni mbetet besnik projektit të tij, duke u dhënë besim dhe hapësirë futbollistëve të rinj vendorë, të cilët janë e ardhmja e klubit dhe e futbollit të Prizrenit”, thuhet në njoftim.

Me promovimin e Bajraktarit dhe konfirmimin e Islamit, FC Prizreni vijon të dërgojë një mesazh të qartë se e ardhmja e klubit do të ndërtohet mbi talentet e dala nga akademia dhe futbollistët e qytetit./PrizrenPress.com/

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