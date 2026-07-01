LajmeSiguri

Kërkohet paraburgim ndaj dy të dyshuarve për rastin e vrasjes së imamit në Zlipotok të Dragashit

By admin

Prokuroria Themelore në Prizren ka paraqitur kërkesë në Gjykata Themelore në Prizren për caktimin e masës së paraburgimit ndaj dy të pandehurve B.H. dhe I.H., lidhur me rastin e vrasjes së rëndë në fshatin Zlipotok të Komuna e Dragashit.

Sipas kërkesës së Prokurorisë, i pandehuri B.H. dyshohet se më 29 qershor 2026, rreth orës 23:00, në fshatin Zlipotok, ka privuar nga jeta viktimën G.T., pas një mosmarrëveshjeje të mëhershme lidhur me shfrytëzimin e një prone (livadhi).

“I pandehuri B.H., me dashje ka privuar nga jeta tani të ndjerin G.T., duke i shkaktuar lëndime me mjet të mprehtë (thikë), si pasojë e të cilave viktima ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes”, thuhet në kërkesën e Prokurorisë.

Ndërkaq, i pandehuri I.H., babai i të dyshuarit kryesor, dyshohet se nuk ka ndërmarrë veprimet e nevojshme për t’i ofruar ndihmë viktimës, ndonëse ka qenë në afërsi të vendit të ngjarjes dhe ka pasur mundësi të veprojë pa rrezikuar veten apo të tjerët.

Sipas Prokurorisë, me këto veprime, B.H. dyshohet për veprën penale “Vrasja e rëndë”, ndërsa I.H. për veprën penale “Mosdhënia e ndihmës”, sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Prokuroria Themelore në Prizren ka theksuar se mbetet e përkushtuar në luftimin e kriminalitetit dhe forcimin e sundimit të ligjit, duke vazhduar procedurat ligjore ndaj të gjithë të dyshuarve./PrizrenPress.com/

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zafir Berisha: Elbasan Shoshaj la gjurmë në rrugëtimin drejt lirisë së Kosovës
Next article
Në Prizren, gjobë prej 300 euro për ngasësin e kamionit që nuk siguroi ngarkesën

Më Shumë

Sport

Aulon Shabani rinovon me Lirinë, firmos kontratë trevjeçare

Liria ka zyrtarizuar vazhdimin e bashkëpunimit me mbrojtësin Aulon Shabani, i cili do të mbrojë ngjyrat e klubit edhe për tre vitet e ardhshme. Klubi...
Sport

Amarildo Bakaj demolon Ivanoviqin – fitore me nokaut në raundin e dytë

Boksieri shqiptar Amarildo Bakaj ka dhuruar një paraqitje mbresëlënëse në MHP Arena të Ludwigsburgut, duke e mposhtur me nokaut teknik në raundin e dytë...

Xhevat Susuri vazhdon me Lirinë, firmos kontratë trevjeçare

Ekzekutohen pagesat prej 100 eurosh për studentët

Ndërron jetë Dr. Naser Oskaqak

Cili ishte motivi i vrasjes së imamit në Dragash? Flet sekretari i Bashkësisë Islame në Gorë

Taulant Pireci rikthehet te FC Prizreni

Kuvendi i Prizrenit miraton ndarjen e Çmimit të Lirisë “Remzi Ademaj” për Adem Demaçin

Familjari i imamit të vrarë: Ky person e kërcënonte prej më shumë se një viti

Rramanaj i qëndron besnik Prizrenit, mbrojtësi mbetet pjesë e projektit të ri

Pas promovimit të Bajraktarit, FC Prizreni konfirmon edhe Azem Islamin në projektin me talentet vendore

Kurtaj rinovon me Lirinë, firmos kontratë trevjeçare

Ardian Krasniqi shpallet kampion i Evropës pasi mposhti Vinko Zadro

Katër persona lëndohen në një aksident ku u përfshinë tri vetura në Malishevë

Tragjike, vdes polici pasi goditet nga vetura në pikën kufitare të Morinës

Kapiteni Fitim Susuri vazhdon me Lirinë edhe për dy vite

Lajmet e Fundit