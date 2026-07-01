Fokus

Shkolla “Zenun Çoçaj” në Gjonaj mban mbledhje komemorative për mësimdhënësin dhe veprimtarin e çështjes kombëtare Ismet Reka

By admin

Në Shkollën Fillore dhe të Mesme të Ulët “Zenun Çoçaj”, në objektin e ndarë në fshatin Gjonaj të Hasit, të mërkurën u mbajt mbledhje komemorative në nder të mësimdhënësit dhe veprimtarit të çështjes kombëtare, Ismet Reka.

Të pranishëm në këtë ngjarje ishin përfaqësues të institucioneve të ndryshme, kolegë, nxënës dhe familjarë të të ndjerit.

Drejtoresha e institucionit, Mimoza Totaj, në fjalën e saj tha se Reka ishte mësimdhënës shembullor, i disiplinuar dhe i përkushtuar në punë, duke mbetur deri në fund të jetës pjesë e pandashme e kësaj shkolle.

Ish-drejtorët e shkollës, Qazim Çoçaj dhe Latif Çoçaj, vlerësuan kontributin e tij në arsim gjatë periudhave më të vështira të vendit. Ndërsa në emër të kolektivit foli mësimdhënësja Shyrete Osmanollaj, e cila theksoi se kolegu i saj i ndjerë la shembull të punës së ndershme dhe sjelljes profesionale.

Një fjalë rasti mbajti edhe djali i të ndjerit, Besnik Reka, i cili ndau kujtime personale dhe falënderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe respektin e treguar ndaj figurës së babait të tij.

Në vazhdim, nxënës dhe kolegë të tjerë ndanë kujtime për të ndjerin.

Ismet Reka u nda nga jeta më 24 qershor 2026, në moshën 64-vjeçare. Ai punoi si mësimdhënës në shkollën “Zenun Çoçaj” për pothuajse katër dekada, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar në fushën e arsimit dhe edukimin e shumë brezave.

Gjatë viteve ’90, Reka ishte pjesë e sistemit paralel të arsimit shqip, duke kontribuar në mbajtjen gjallë të procesit mësimor në rrethana të vështira dhe nën presionin e regjimit serb./TV Prizreni/

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Totaj pret delegacion nga Washingtoni, nis programi “America250” në Kosovë
Next article
Drejtoresha e Arsimit në Prizren ngushëllon familjen Shoshaj

Më Shumë

Fokus

Familjari i imamit të vrarë: Ky person e kërcënonte prej më shumë se një viti

Familjari i imamit të vrarë në fshatit Zlipotok të Komunës së Dragashit, Benjamin Tairovci ka thënë se i ndjeri ka pas kërcënime të vazhdueshme...
Lajme

Arrestohet i dyshuari për vjedhjen e një veture në Prizren, automjeti i kthehet pronarit

Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për vjedhjen e një veture në Prizren, pas hetimeve që kanë çuar në identifikimin e...

Ballkani përmbyll fazën përgatitore në Bansko

Sindikata e Policisë ngushëllon familjen e policit Rexhep Gashi, që humbi jetën gjatë detyrës në Vërmicë

Atdheu me qira

Ndahet nga jeta veterani i UÇK-së dhe veprimtari Elbasan Xhezair Shoshaj

Komuna e Suharekës pajis “Eko Therandën” me mjete të reja për përmirësimin e shërbimeve publike

EC Ma Ndryshe: Qendra Historike e Prizrenit kërkon mbikëqyrje më të fuqishme institucionale

Prizreni gati për spektaklin Kosovë – Shqipëri në basketboll

Pas promovimit të Bajraktarit, FC Prizreni konfirmon edhe Azem Islamin në projektin me talentet vendore

Vrasja në Zlipotok të Dragashit: Viktimë imami i fshatit

Rreziku nga pickimi i rriqrave

Cili ishte motivi i vrasjes së imamit në Dragash? Flet sekretari i Bashkësisë Islame në Gorë

Arrestohet shoferi nga Shqipëria pas vdekjes së policit në kufi

Karnevalet Golden Eagle nisin në Suharekë

Ardian Krasniqi shpallet kampion i Evropës pasi mposhti Vinko Zadro

Lajmet e Fundit