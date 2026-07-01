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Drejtoresha e Arsimit në Prizren ngushëllon familjen Shoshaj

By admin

Drejtoresha e Arsimit në Komunën e Prizrenit, Luljeta Veselaj-Gutaj, ka shprehur ngushëllime për familjen Shoshaj pas ndarjes nga jeta të Shefit të Arsimit, Elbasan Shoshaj.

Ajo ka vlerësuar kontributin e tij në arsim dhe angazhimin për Lirinë e Kosovës, duke theksuar se ai do të kujtohet për punën dhe përkushtimin e tij.

“Me pikëllim të thellë mora lajmin për ndarjen nga jeta të kolegut z. Elbasan Shoshaj, Shef i Arsimit në Prizren. Angazhimi për Lirinë e Kosovës si dhe kontributi ndër vite në arsim ishte frymëzim për shumë gjenerata. Z. Elbasan ka lënë gjurmë të pashlyeshme dhe do të jetojë gjatë në kujtesën tonë, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar për Lirinë e Kosovës”, ka thënë Veselaj-Gutaj.

Ajo ka shprehur ngushëllime të sinqerta për familjen, kolegët dhe komunitetin arsimor në Prizren./PrizrenPress.com/

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